5. SADECE GÜNEŞ KREMİNE GÜVENMEMEK GEREKİYOR

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için Güneş kremi kullanıyor olsanız bile dermatologlara göre UV ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ve 16.00 saatlerinde Güneş'e doğrudan maruz kalmamak gerekiyor.