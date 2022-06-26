Güneş ışınlarına dikkat!

‘Güneş girmeyen eve doktor girer’ atasözü her ne kadar doğru olsa da, eğer dikkat edilmezse güneş faydadan çok zarar getirebiliyor. Güneşin; hormonları, uykuyu, gece-gündüz ritmini düzenlemesinin yanı sıra depresyona iyi gelmesi ve d vitamini sağlaması gibi sayısız faydaları olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Yazın yapılan en büyük hatalardan biri saatlerce güneş altında yatarak bronzlaşmak” dedi.

YAŞLANDIRIYOR KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Altı aylıktan küçük bebeklerin doğrudan güneş altında bırakılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Seçkin “Güneş ışınlarının bir kısmı çok zararlı, çocukların üçte ikisi senede en az bir kez güneş yanığı oluyor ve 18 yaşına geldiğinde cildinde kalıcı bir hasar oluşmuş oluyor” uyarısında bulundu. Güneş ışınlarının cildin altındaki DNA yapısını ile kolajen dokusunu bozduğunu ve geri dönüşsüz bir şekilde yaşlandırdığını ifade eden Dr. Şirin Seçkin “Cildin soyulmadan, çok yavaş bir şekilde koyulaşması en doğrusu. Çocuğun cildi pembeleşmeye başladıysa o çocuğu gölgeye almak gerekiyor” dedi. Dr. Şirin Seçkin “Dünyadaki bir numaralı kanser türü cilt kanseri ve bu doğrudan güneşle bağlantılı bir kanser türü” şeklinde konuştu.

SOĞUK YOĞURT İYİ GELİYOR

Ağrı, kızarıklık, su toplama gibi bulguların güneş yanığı oluştuktan 2-4 saat sonra başladığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin “Yanık su toplarsa hiçbir şekilde patlatmamak gerekiyor çünkü enfekte olmasına yol açıyor. Ağrı için ise sık sık soğuk uygulamak rahatlatıyor” dedi. Cilt kendini toparlayana kadar tekrar güneşe çıkılmaması gerektiğini belirten Dr. Seçkin “Soğuk olması şartıyla yoğurt da cildin kendisini onarmasına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

BULUTLU HAVAYA DA DİKKAT

Peki bu derece zararlı olabilen güneş ışınlarından nasıl korunmak gerekiyor? Bu konuda en başta gelen önlemin koruyucu faktör içeren kremler olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Güneşe çıkmadan yarım saat önce sürmek, her suya girip çıktıktan sonra da yenilemek gerekiyor” dedi. Koruyucu güneş kremi olarak çocuklara uygun ve bildik bir markanın tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Seçkin “En güvenilir koruyucu güneş kremleri içinde demir, çinko, titanyum oksit gibi metal barındıranlar” şeklinde konuştu. Sadece öğlen saatlerinde değil tüm gün güneşten korunmak gerektiğine vurgu yapan Dr. Şirin Seçkin bulutlu havaya da aynı şekilde dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.