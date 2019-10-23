Güneş'i Trabzon'dan yakaladılar

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güneş Sigorta’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Güneş’ini Yakala Fotoğraf Yarışması’nda ödül ve sergileme alan eserler fotoğrafseverlerle buluştu. Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, 16 Ekim Çarşamba günü Güneş Sigorta Sanat Galerisi Sergi Salonu’nda düzenlendi. Yarışmada; Trabzon’dan Esengül Yavuz birinciliğe layık görülürken, Trabzon’dan Gökhan Turunç ikinci, Edirne’den Servet Çınar ise üçüncü oldu. Güneş Sigorta acente ve personelinin katılım gösterdiği kategoride ise, Güneş Sigorta Giresun acentesi Olgun Gayık ödüle layık görüldü. Güneşli Kareler teması ile düzenlenen ve Türkiye’nin her ilinden yoğun bir katılımın olduğu yarışmada 2.213 fotoğrafçı 5.974 adet fotoğrafla yarıştı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada; birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.500 TL, üçüncüye 2.500 TL’lik para ödülü verildi. Ayrıca üç esere 750 TL mansiyon, sergilenmeye değer bulunan 30 adet fotoğrafın her biri için 250 TL’lik para ödülü verildi.
HER İLDEN KATILIM
Geleneksel hale gelen Güneş’ini Yakala fotoğraf yarışmasında katılımın her geçen yıl arttığını belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ; “Güneşli Kareler temasıyla düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamıza ülkemizin hemen her yerinden yoğun bir katılım oldu, toplam 2.213 fotoğrafçı 5.974 adet fotoğraf ile yarışmamıza katıldı. 62 yıllık tarihimizle sigorta sektörünün en köklü ve yenilikçi şirketlerinden biri olarak; bugüne kadar sanatın pek çok dalına destekte bulunduk. Hangi sanat dalı olursa olsun amacımız, ülkemizde sanatın gelişimine katkıda bulunmak ve sanat bilincini daha geniş kitlelere duyurabilmek. Bu vizyonumuz ışığında; her zaman sanata destek sunmaya ve özellikle fotoğraf sanatının gelişmesine, fotoğrafın daha geniş kitlelere duyurulmasına yönelik platformlar yaratmaya devam edeceğiz” dedi. Sergilemeye değer bulunan eserler, Güneş Sigorta Sanat Galerisi’nde 16 Ekim - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.
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