Güneş alerjisi bazı ciltlerin güneşe karşı hassas ve duyarlı olmasından kaynaklanan etkilenmesi durumudur. Kırmızı döküntü şeklinde ortaya çıkabilen bir cilt rahatsızlığıdır. Döküntüler; gün ışığına maruz kalmak, bazı ürünleri ve ilaçları kullanma sırasında güneşte kalmak ve genetik etkenler ile oluşabilmektedir.

Güneş alerjisi genelde göğsün ve sırtın üst kısmında görülen kırmızı, kaşıntı yapan lekeler ve kaşıntılardır. Kadınlarda görülme ihtimali daha yüksektir. Genelde bir kere oluşsa da tekrarda edebilir.

Güneşin teması ile ciltte ve deri hücrelerinde ufak değişiklikler oluşur. PLE reaksiyonu bağışıklık sisteminden yoksun olanlar buna tepki göstererek savaşırlar. Bu nedenle döküntüler ve kabarcıklar ortaya çıkar.

Nasıl Tedavi Edilir?

Koruyucu güneş kremlerini kullanmak için bir cilt uzmanından hangilerinin cildinize uygun olduğunu öğrenerek krem kullanın. Piyasada satılan her ürün sağlıklı değildir. Özellikle titanyum içermesi önemlidir.

Antihistamin ilaçlarda güneş alerjisi için fayda sağlayacaktır. Histamin hormonu etkisiyle oluşması bu ilaçların iyi gelmesine etki eder. Gün ışığına güneşin dik olduğu saatlerde çıkmamak ve tedbir almak önem teşkil edecektir. Özellikle hassas ciltler gün ışığından mümkün olduğunca kaçınmalıdır.

Ciltte döküntü olması halinde steroid ilaçlar kullanılabilmektedir. Hekim gerekli gördüğü taktirde ışık terapisi ile tedavi edebilmektedir. Bu sayede gün ışığına alışma sağlanmaktadır.

Bunun yanında ilaçların tetiklediği gün ışığına tepki olarak çıkan alerjiler ve foto kontakt güneş alerjisi de alerji tiplerindendir.