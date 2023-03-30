Nanjing Üniversitesi araştırmacılarından Hejiu Hui, "Biz Güneş rüzgarıyla gelen hidrojenin cam kürelere nüfuz edebileceğini ve böylece Ay'da yeni su rezervi oluşturabileceğini tespit ettik. Çarpma sonucu oluşan cam küreler de regolit içinde Ay yüzeyine yayılmış durumda olduğu için suyla dolabilir ve Ay yüzeyindeki su döngüsünü devam ettirebilir." dedi.

Suyun Ay'da nasıl depolandığını anlamanın yararlı olabileceğini belirten Hui, bu bilginin gelecekte Ay astronotlarını bir gün içme suyuna ve hatta roket yakıtına dönüştürülebilecek potansiyel kaynaklara yönlendirebileceğini, Ay'daki suyun cam kürelerin basitçe ısıtılması sonucu kullanılır hale gelebileceğini kaydetti.

Araştırma, cam küreciklerdeki suyun birkaç yılda bir tazelendiğini ortaya koydu.