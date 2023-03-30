GÜNEŞ 11 YILLIK DÖNGÜSÜNÜ TAMAMLIYOR!
Nature Geoscience'da yayımlanan araştırmada, meteorların Ay yüzeyine çarptığında oluştuğu düşünülen çok küçük cam küreler içinde Ay yüzeyinde dağılmış halde trilyonlarca ton su bulunabileceği belirtildi.
Araştırma, Çinli bilim insanlarınca 1970'lerden bu yana, Ay'dan getirilen ilk toprak örnekleri üzerinde yapıldı.
Yapılan çalışmanın, gündüz saatlerinde Ay yüzeyindeki buzun Güneş rüzgarlarının etkisiyle buharlaştığı ve gece soğumayla yüzeye geri döndüğünü öngören "Ay su döngüsü kuramı"ndaki bazı boşlukları doldurduğu ifade edildi.