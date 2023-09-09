Akşam yemeği: Kinoa salatası

Kinoa salatası hazırlamak için 1 su bardağı kinoayı haşlayıp soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra yarım demet semizotu, bir avuç roka, bir avuç maydanoz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biberi ekleyin.

Tüm bu karışımları üzerine dökmek için ½ çay bardağı zeytinyağı, 1 limonun suyu ve 1 tatlı kaşığı tuzu karıştırıp salatanın üzerine dökün.