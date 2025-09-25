Güne kahveyle başlıyorsanız dikkat edin: Bu besinlerin aç karnına tüketilmemesi gerekiyor!

BOŞ MİDEDE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER: UZMANLAR UYARDI

Güne sağlıklı başlamak için kahvaltıda ne yediğiniz kadar neyi yemediğiniz de büyük önem taşıyor. Özellikle sabahları aç karnına tüketilen bazı yiyecekler mide asidini artırarak reflüye, şişkinliğe ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, kahveden turunçgillere kadar sık tüketilen bazı besinlerin dikkatli seçilmesi gerektiğini vurguluyor.