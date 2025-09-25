Güne kahveyle başlıyorsanız dikkat edin: Bu besinlerin aç karnına tüketilmemesi gerekiyor!
Kahvaltıya başlamadan önce doğru besinleri seçmek sindirim sağlığı için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bazı yiyeceklerin boş mideye tüketildiğinde reflü, şişkinlik ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini söylüyor. İşte aç karnına uzak durmanız gereken besinler…
- 1
Sabahları aç karnına tüketilen bazı yiyecekler sağlığa sandığınızdan daha çok zarar verebilir. Kahveden turunçgillere kadar birçok popüler besin, mideyi tahriş ederek rahatsızlık verebilir. İşte uzmanların dikkat çektiği liste…
- 2
BOŞ MİDEDE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER: UZMANLAR UYARDI
Güne sağlıklı başlamak için kahvaltıda ne yediğiniz kadar neyi yemediğiniz de büyük önem taşıyor. Özellikle sabahları aç karnına tüketilen bazı yiyecekler mide asidini artırarak reflüye, şişkinliğe ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, kahveden turunçgillere kadar sık tüketilen bazı besinlerin dikkatli seçilmesi gerektiğini vurguluyor.
- 3
TURUNÇGİLLER VE ASİT ORANI
Portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller C vitamini bakımından güçlü olsa da aç mideye tüketildiklerinde mideyi tahriş edebilir.
-
- 4
Yüksek asit oranı reflüye sebep olabilir. Bu nedenle bu meyveleri tok karnına, tercihen kahvaltının ardından tüketmek çok daha sağlıklıdır.
- 5
YAĞLI VE KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Kızartmalar, yüksek yağ oranıyla sindirimi zorlaştırır. Yağlı gıdalar midede uzun süre kalır, bu da asit üretimini artırarak reflü ve ağrıya yol açar.
- 6
Ayrıca yağ, mide kapağının gevşemesine sebep olarak mide asidinin yukarı çıkmasını kolaylaştırır. Uzmanlar, bu tür yiyeceklerin yanında karbonhidrat tüketmenin (örneğin ekmek, patates veya pirinç) mideyi biraz koruyabileceğini belirtiyor.
-
- 7
GAZLI İÇECEKLER VE ŞİŞKİNLİK
Soda, maden suyu ve gazlı içecekler boş mideye içildiğinde midede basınç yaratarak şişkinlik, gaz ve reflüye sebep olabilir. Özellikle şekerli gazlı içecekler, ani kan şekeri dalgalanmalarıyla hem sindirimi hem de enerjiyi olumsuz etkiler. Bu yüzden sabah saatlerinde su veya bitki çaylarını tercih etmek daha sağlıklıdır.
- 8
YOĞURT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Yoğurt probiyotik açısından faydalı bir besindir. Ancak bazı kişiler aç karnına yoğurt tükettiğinde mide asidinde artış görülebilir.
- 9
Bu durum probiyotiklerin faydasını azaltır. Uzmanlar, yoğurdun tok karnına tüketilmesini öneriyor. Aynı şekilde süt ve süt ürünleri de aç mideye ağır gelebilir.
-
- 10
ŞEKERLİ BESİNLERİN GÖRÜNMEYEN ZARARI
Sabah tatlıyla güne başlamak cazip görünse de vücut için doğru bir tercih değildir. Aç karnına şekerli gıdalar tüketmek, kan şekeri ve insülin seviyesini hızla yükseltir.
- 11
Ardından ani bir düşüş yaşanır, bu da yorgunluk, halsizlik ve odaklanma sorunları doğurur. Ayrıca fazla şeker bağırsaklara sıvı çekerek ishal gibi sorunlara yol açabilir.
- 12
BAHARATLI YİYECEKLERİN ETKİSİ
Baharatlı yiyecekler, özellikle alışkanlığı olmayan kişilerde aç karnına ciddi rahatsızlık verebilir. İçerdikleri kapsaisin maddesi mide ve bağırsakları uyararak sindirimi hızlandırır. Bu da acil tuvalet ihtiyacı, ishal ve mide ağrısına sebep olabilir.
-
- 13
Düzenli olarak baharatlı beslenen kişiler daha az etkilenebilir, ancak uzmanlar bu yiyecekleri güne başlarken aç mideyle tüketmemenizi öneriyor.
- 14
KAHVE VE KAFEİNLİ ÇAYLAR
Kahve sabahların vazgeçilmezi olsa da aç karna içildiğinde mideye tahriş edici etki yapıyor. Kafein, gastrin hormonunu uyararak mide asidini artırıyor ve reflüye yol açabiliyor. Ayrıca yemek borusu ile mide arasındaki kas kapağını gevşeterek mide içeriğinin yukarı çıkmasına sebep olabiliyor.
- 15
Diyetisyen Johanna Salazar, kahveden önce haşlanmış yumurta, birkaç kaşık fındık ezmesi veya kahveye eklenen tam yağlı Hindistan cevizi sütü gibi küçük atıştırmalıklarla bu etkilerin azaltılabileceğini belirtiyor.
Kaynak: NDTV, Real Simple, Times of India
Fotoğraf kaynak: ShutterStock
-