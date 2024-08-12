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        Haberler Bilgi Yaşam Gündoğdu Gıda Halka arz ne zaman? Gündoğdu Gıda Halka arz hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri

        Gündoğdu Gıda Halka arz ne zaman? Gündoğdu Gıda Halka arz hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri

        Süt ve süt ürüleri sektöründe bulunan Gündoğdu Gıda Halka Arz oluyor. Firmanın talep toplama tarihleri belli olmazken 10 milyon lot dağıtacak olan firmanın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL. Peki Gündoğdu Gıda Halka arz ne zaman? İşte, Gündoğdu Gıda Halka arz hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:48
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        • 1

          Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arz tarihleri merak ediliyor. 8 Ağustos 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan bültende Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. halka arzına onay verildi. Peki Gündoğdu Gıda Halka Arz ne zaman? Gündoğdu Gıda Halka Arz hisse fiyatı, lot miktarı, talep toplama tarihleri

        • 2

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI

          Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

          Yüzde 85 işletme sermayesi,

          Yüzde 15 güneş enerjisi santrali (GES) Kurulumu işletmesi.

        • 3

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firmanın ne zaman talep toplayacağı ve borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı.

          GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ LOT MİKTARI

          Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıtacak ancak henüz olası lot miktarları açıklanmadı.

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