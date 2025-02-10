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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM Bir kadın daha balkondan düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bir kadın daha balkondan düşüp öldü!

        Niğde'de, 5'inci kattaki evinin balkonundan, bilinmeyen bir nedenle düşen 35 yaşındaki Meliha Sak, kadın hayatını kaybetti. Polis, Sak'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 08:56 Güncelleme: 10.02.2025 - 08:57
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        Bir kadın daha balkondan düşüp öldü!
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        Niğde'de olay, önceki gece saatlerinde Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meliha Sak (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralı kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler
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