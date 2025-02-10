GÜNDEM Bir kadın daha balkondan düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

GÜNDEM Bir kadın daha balkondan düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Niğde'de olay, önceki gece saatlerinde Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meliha Sak (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

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İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.