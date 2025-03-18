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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Gündelikçi ve kapıcı çalıştırana asgari ücret desteği - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Gündelikçi ve kapıcı çalıştırana asgari ücret desteği

        Geçen yıl işçi başına aylık 700 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği 2025 yılında bin liraya çıkartıldı. Asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde gündelikçi, bakıcı ile kapıcı çalıştıranlar da yararlanacak. Peki asgari ücret desteğinden yararlanma koşulları nelerdir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücret desteği ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 18.03.2025 - 07:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 07:00
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        Gündelikçi için asgari ücret desteği
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        Devlet işçi çalıştıranlar için iki temel destek sağlıyor. Bunlardan birincisi primini düzenli ödeyen işverenlere uygulanan prim indirimi, ikincisi ise asgari ücret desteği. İşveren primi indiriminde bu yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce 5 puan olarak uygulanan prim indirimi imalat sektörü dışındaki tüm sektörlerde 4 puana düşürüldü, imalat sektöründe ise 5 puan olarak devam ediyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İlk defa 2016 yılında uygulanmaya başlanan asgari ücret desteği ise her yıl çıkartılan kanunlarla yeniden belirleniyor. Geçen yıl işçi başına 700 TL olan asgari ücret desteği bu yıl ocak – aralık döneminde 1000 TL olarak uygulanacak.

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        Asgari ücret desteği verilecek işçi sayısı geçen yıl aynı iş yerinde çalıştırılan prime esas kazancı günlük bin lira ve altındaki işçi sayısını aşamayacak. İlk defa işçi çalıştıran iş yerlerine ise tüm işçileri için destek sağlanacak.

        Destekten yararlanılan aydaki işçi sayısının, geçen yıl aylık bazda en az işçi sayısının altına düşmesi halinde asgari ücret desteği verilmeyecek. Örneğin geçen yıl şubat ayında 5 işçi, diğer tüm aylarda 6 işçi çalıştırılan iş yerinde bu yıl aylık bazda işçi sayısı 5’in altına düşmedikçe asgari ücret desteği uygulanacak.

        EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR VE KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

        Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı gündelikçi, hasta bakıcısı, çocuk bakıcısı, bahçıvan çalıştıranlar ile kapıcı çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabiliyor. Bu işverenler geçen yıl da işçi çalıştırmışlarsa bu yıl destekten yararlanacakları ayda işçi sayısının geçen yıl en az işçi çalıştırdıkları aydaki işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin geçen yıl boyunca her ay hem gündelikçi hem de çocuk bakıcısı çalıştırmış bir işverenin bu yıl destekten yararlanabilmesi için işçi sayısının 2’nin altına düşmemesi gerekir.

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        İlk defa ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde gündelikçi, bakıcı çalıştıran bir işveren ise her ay destekten yararlanacak.

        İŞVEREN PRİMİNE 4 PUAN İNDİRİM

        Gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar ayrıca 4 puanlık işveren primi indiriminden de yararlanabiliyor. Normalde sosyal sigorta primi olarak işçi ücretinin yüzde 15’i oranında işçi payı, yüzde 22,75’i oranında da işveren payı alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na primleri zamanında ödeyen gündelikçi bakıcı çalıştıran işverenlerden ise 2025 yılında yüzde 18,75 oranında işveren payı alınacak. Böylece bir işçi için brüt ücret üzerinden toplam yüzde 33,75 oranında prim kesilecek.

        İŞÇİ BAŞINA AYLIK 2.040 TL DESTEK

        Sosyal sigorta primi işveren payında hiç indirim yapılmasa asgari ücretli bir işçi için işverenin payına düşen toplam prim tutarı 5.916,25 TL olacak iken, 1.040,22 TL prim indirimi dolayısıyla 4.876,03 TL işveren primi ödeyecek. Gündelikçi veya bakıcı çalıştıran bir işveren 1000 TL de asgari ücret desteğinden yararlandığında devletten aldığı toplam destek tutarı ayda 2.040,22 TL olacak.

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