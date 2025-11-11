Güncel hava durumu: 11 Kasım Salı bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Kasım ayının ortalarına yaklaşırken Türkiye, yavaş yavaş soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Peki, 11 Kasım Salı bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul il il hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken son günlerde ısınan havaların ardından yurt genelinde yeniden yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 11 Kasım Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
İSTANBUL 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
