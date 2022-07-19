Geçtiğimiz günlerde hareketli bir grafik seyreden altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Fed faiz kararlarındaki beklentiler, artan enflasyon rakamları ve döviz kurundaki dalgalanmaların altın fiyatları üzerindeki etkisi merak ediliyor. Peki, "19 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar?" İşte 19 Temmuz Pazar Kapalıçarşı gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ