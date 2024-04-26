Akaryakıt fiyatları: 26 Nisan Güncel benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Akaryakıt fiyatları güncel fiyatları takip ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrolde yaşanan dalgalanma motorin, benzin ve LPG üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ve güncel akaryakıt fiyatları listesi
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Akaryakıt fiyatları ile benzine zam yada indirim haberleri gündemde yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında hem motorine hem de benzine yansıma oluyor. Peki 26 Nisan Güncel benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam gelir mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM YAPILDI MI?
25 Nisan Perşembe günü motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim gelmişti. İndirim pompa fiyatlarına yansımıştı.
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GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.63 TL
Motorin litre fiyatı: 41.05 TL
LPG litre fiyatı: 22.47 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.54 TL
Motorin litre fiyatı: 40.98 TL
LPG litre fiyatı: 21.93 TL
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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.48 TL
Motorin litre fiyatı: 41.94 TL
LPG litre fiyatı: 22.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.72 TL
Motorin litre fiyatı: 42.19 TL
LPG litre fiyatı: 22.01 TL
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