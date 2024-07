Gün boyu zinde kalmak için kahve şart değil: İşte enerji veren diğer kafein kaynakları!

6. KOMBUCHA ÇAYI

Kombucha; siyah, yeşil ve bazen de oolong çaylarından yapılan ve hepsi doğal olarak kafein içeren bir tür fermente çaydır. Bazı kombuchalar porsiyon başına 5 ila 15 miligram kafein içerebilir. Özellikle yeşil kahve çekirdeği özü veya siyah çay yaprakları gibi doğal kafein içeren ek bir kaynak içeriyorsa, belirli kombuchalarda daha yüksek miktarda kafein fark edebilirsiniz.

