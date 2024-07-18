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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!

        Isparta'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağla Ege Yıldırım ve 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım hayatını kaybetti. Kazada yaralanan, 10 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:05
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        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
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        Isparta'da kaza, saat 01.00 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Tuncay Yıldırım'ın (38) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Gülnur Yalçın'ın (41) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        5'İ AĞIR, 13 KİŞİ YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazada, toplamda 5'i ağır, 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

        Tedaviye alınan yaralılardan Eylül Mira Yıldırım (2), Çağla Ege Yıldırım (6) ve Sevgi Yıldırım (59) kurtarılamadı.

        YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Diğer yaralılar Selçuk Yıldırım, Büşra Burak, Sude Naz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Aynur Burak, Beyza Tapdıgov, Tuncay Yıldırım, Gülnur Yalçın, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım'ın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #ısparta
        #Son dakika haberler
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