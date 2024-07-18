Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!

Isparta'da kaza, saat 01.00 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Tuncay Yıldırım'ın (38) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Gülnur Yalçın'ın (41) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazada, toplamda 5'i ağır, 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.