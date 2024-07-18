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İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

BAŞKA ISLAHEVİNE GÖNDERİLDİ Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledildi.

AKIL SAĞLIĞI RİSKE ATILMIŞ Cihantimur, Connecticut'taki ıslahevinden, New Jersey'deki bir başka merkeze gönderildi. Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.