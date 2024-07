ABD Başkanı Biden: Elon Musk'ın seçimleri satın almaya çalışmasından bıktım

Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında Covid-19'dan dolayı hasta olduğunu söyleyen Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullandı.

Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

Biden'ın paylaşımındaki kritik nokta

Başkan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." paylaşımını, cümleyi ikiye bölerek iki ayrı tweette paylaştı. İngilizce'de "Hastayım" anlamına da gelen "I'm sick" tweetini ilk olarak paylaşan Biden, "of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election. And if you agree, pitch in here." bağlı tweetini paylaştı.