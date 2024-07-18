Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: Elon Musk'ın seçimleri satın almaya çalışmasından bıktım | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden: Elon Musk'ın seçimleri satın almaya çalışmasından bıktım

        ABD Başkanı Joe Biden; Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk ve zengin dostlarının Başkanlık seçimlerini satın almaya çalıştığını ve bundan bıktığını belirtti. Biden'ın açıklaması, Musk'ın Trump'ın kampanyasına her ay 45 milyon dolar bağışlayacağını duyurmasının ardından geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Biden, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

        Açıklamasında Covid-19'dan dolayı hasta olduğunu söyleyen Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullandı.

        Biden, bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istedi.

        Musk, 13 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan (Donald) Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullanarak suikast girişiminde bulunulan eski ABD Başkanı'nı, ilk kez açıkça desteklemişti.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti.

        Biden'ın paylaşımındaki kritik nokta

        Başkan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." paylaşımını, cümleyi ikiye bölerek iki ayrı tweette paylaştı. İngilizce'de "Hastayım" anlamına da gelen "I'm sick" tweetini ilk olarak paylaşan Biden, "of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election. And if you agree, pitch in here." bağlı tweetini paylaştı.

        Ancak Biden'ın "I'm sick" yazan tweeti 94 milyon görüntülenme alırken, cümlenin ana parçasını oluşturan bağlı tweet 14 milyon görüntülenme alabildi. Biden'ın ilk tweeti sosyal medyada viral oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Habertürk Anasayfa