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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Guela Doue'de düğüm çözüldü - Galatasaray Haberleri

        Guela Doue'de düğüm çözüldü

        Sağ bek için uzun süredir görüşmeler yapan Galatasaray, Guela Doue transferinde düğümü çözdü. Rennes ile bonservis bedeli pazarlığı yapan ve bir yandan da Elias Jelert için Kopenhag'la görüşen sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin inadını kırmayı başardı. Doue'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor

        Giriş: 18.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:51
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        Doue'de düğüm çözüldü
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        Uzun süredir sağ bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, nihayet Guela Doue transferinde düğümü çözdü. Sarı-kırmızılı ekip, Rennes ile bonservis bedeli konusunda uzun süren pazarlıklar yaptı.

        Bu süreçte B Planı olarak Elias Jelert için de Kopenhag'la temaslarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Rennes'in inadını kırarak önemli bir adım attı.

        RENNES KAPIYI 15 MİLYON EURO'DAN AÇMIŞTI

        Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Guela Doue için Rennes'le temas kurarken Fransız ekibi bonservis pazarlıklarına yüksekten uçarak başlamıştı.

        21 yaşındaki futbolcu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Fransız ekibi uzun süre çift haneli bonservis bedelinde diretince Galatasaray B planını devreye sokmuş ve Kopenhag'la masaya oturmuştu.

        Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un ilk tercihi olan Guela Doue için Fransız ekibine ve oyuncunun menajerine son bir karar vermeleri adına rest çekerken Galatasaray'ın istediği şartlar da kabul edildi.

        6,5 MİLYON EURO'NUN YANINDA BAŞARI BONUSLARI VAR

        Sarı-kırmızılıların bu transfer için Rennes'a 6,5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra yaklaşık 2 milyon Euro'yu bulan başarı maddeleri ve sonraki satıştan pay vermesi bekleniyor.

        21 yaşındaki sağ bek ile yapılan anlaşma ise 4 yıllık. Guela Doue'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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