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        Haberler Gündem Güncel Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çarpıp kaçtı! Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı

        Kocaeli'de kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu iki otomobile çarptı. Dehşete düşüren kazada kamyon şoförü yaya olarak kaçtı. Araçlardan birindeki Miray ve Elif Kaya adlı kardeşler ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:01
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        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan Miray Kaya (15) ile kardeşi Elif Kaya, hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde İzmit-Kandıra yolu Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan hafriyat kamyonu, ışıklarda bekleyen iki otomobile çarptı.

        KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇTI

        Yaklaşık 2 kilometre ilerleyen kamyon şoförü, ardından yaya olarak kaçtı. Kazada otomobildeki Şenol Kaya, eşi Hatice Kaya ve kızları Miray ve Elif Kaya, ağır yaralandı.

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        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Miray Kaya ile kardeşi Elif Kaya, kurtarılamadı.

        Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, Şenol Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaçan kamyon şoförü gece saatlerinde jandarma tarafından yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #kocaeli
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