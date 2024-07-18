Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da görme engelli öğretmen rögara düştü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!

        Samsun'da, görme engelli çift yolda yürürken İngilizce öğretmeni Güldane D.D., alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da akılalmaz olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, dün saat 11.15'te meydana geldi.

        ÖĞRETMEN RÖGARA DÜŞTÜ

        Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. düştü. Yanında bulunan Emrah D. ise düşüp kafasını rögarın kapağına çarptı.

        REKLAM

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR

        İHA'da yer alan habere göre çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Habertürk Anasayfa