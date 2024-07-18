Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
Samsun'da, görme engelli çift yolda yürürken İngilizce öğretmeni Güldane D.D., alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Samsun'da akılalmaz olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, dün saat 11.15'te meydana geldi.
ÖĞRETMEN RÖGARA DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. düştü. Yanında bulunan Emrah D. ise düşüp kafasını rögarın kapağına çarptı.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDILAR
İHA'da yer alan habere göre çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.