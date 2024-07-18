Samsun'da akılalmaz olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, dün saat 11.15'te meydana geldi.

ÖĞRETMEN RÖGARA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. düştü. Yanında bulunan Emrah D. ise düşüp kafasını rögarın kapağına çarptı.