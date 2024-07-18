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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma cinayetle bitti!

        İstanbul'da, 42 yaşındaki Hüseyin Kesat, konuşmak için otomobiline aldığı mahalleden arkadaşı 53 yaşındaki İsmail Şahin'i aralarındaki tartışma sırasında bıçakla öldürdü. Olay yerinden kaçan Kesat kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 08:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 08:39
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        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
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        İstanbul Zeytinburnu'ndaki olay, 11 Temmuz Perşembe günü Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet olan İsmail Şahin (53) ile Hüseyin Kesat (42) sokakta bir araya geldi.

        OTOMOBİLDE TARTIŞMA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre ikili daha sonra Kesat’ın otomobiline binerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI

        Kavgada Kesat otomobilinde bulunan bıçağı Şahin’in sırtına sapladı. Kanlar içerisinde otomobilden inerek yardım isteyen Şahin’i çevredeki bir kişi hastaneye götürürken Kesat ise olay yerinden kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şüpheli Kesat’ı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kesat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BIÇAKLANAN KİŞİ YÜRÜYEREK DÜKKANIN ÖNÜNE GELDİ"

        İsmail Şahin’i hastaneye götüren Gazi Özkan, “Köşede bıçaklama olmuştu. Bıçaklanan kişi de yürüyerek bizim dükkanın önüne kadar geldi. Ben de hastaneye götürdüm. Hastanede de vefat etmiş. Boşluğundan almış darbeyi ama bıçak büyük olduğu için kalbe kadar etki etmiş. Kavga sesi duymuştuk ama çıktığımızda kavga sona ermişti" dedi.

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        #istanbul
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