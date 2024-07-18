Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Rafa'dan sonra Neres!
Portekiz basını, Beşiktaş'ın Benfica'dan 2. transferini yapmaya hazırlandığını duyurdu.
- 1
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon istediği sonucu elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezonda transfer çalışmalarını son hızla sürdürüyor.
- 2
Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdi.
- 3
Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.
-
- 4
Haberde Siyah-Beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
- 5
Ancak Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.
- 6
27 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca 281 maçta boy gösterdi.
-
- 7
David Neres, forma giydiği bu maçlarda 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.