Çene ameliyatının öncesini ve sonrasını paylaşan kadın TikTok'ta viral oldu
Maddie adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz günlerde geçirdiği estetik operasyonu aşama aşama paylaştı. Geçirdiği çene ameliyatı yolculuğunu sosyal medyada paylaşan genç kadın internet kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü
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Video paylaşım platformu TikTok'taki bir video geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilgi çekti. Maddie isimli bir kadın, geçirdiği çene ameliyatının öncesini ve sonrasını paylaştı.
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İnternet kullanıcıları, ameliyattan sadece dört ay sonra çekilen görüntüleri de içere paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. Video TikTok'ta 31 milyon görüntüleme ve 1.7 milyon beğeni aldı.
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Maddie, ameliyatı hakkında daha ayrıntılı bilgiler vererek, alt çene deformitesini düzeltmek için hem üst hem de alt çeneyi içeren çift çene ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Bunun yanında prosedürün tamamlanmasının yaklaşık 4 saat sürdüğünü paylaştı.
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Genç kadın ameliyattan önce yaklaşık 1 yıl kadar diş teli kullandığını, ameliyattan sonra ise yaklaşık altı ay boyunca diş teli takması gerektiğini belirterek diş telleriyle ilgili deneyimlerini anlattı.
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Maddie ameliyattan sonra neler yemek zorunda kaldığını da paylaştı. İlk bir buçuk hafta boyunca tamamen sıvı bir diyet uyguladığını, et suyu ve yoğurt tükettiğini açıkladı.
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İkinci haftadan itibaren yulaf ezmesi, çırpılmış yumurta ve protein karışımları gibi yumuşak ve lapa kıvamındaki yiyeceklere geçiş yapabildi. Maddie'nin paylaşımları birçok kişide derin yankı uyandırdı ve benzer zorluklarla karşılaşan kişilere ilham oldu.
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İnternet kullanıcıları "Senin adına çok mutluyum! Parlıyorsun" diyerek genç kadının kaydettiği ilerleme karşısında sevinç duydu.