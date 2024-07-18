Çene ameliyatının öncesini ve sonrasını paylaşan kadın TikTok'ta viral oldu

İkinci haftadan itibaren yulaf ezmesi, çırpılmış yumurta ve protein karışımları gibi yumuşak ve lapa kıvamındaki yiyeceklere geçiş yapabildi. Maddie'nin paylaşımları birçok kişide derin yankı uyandırdı ve benzer zorluklarla karşılaşan kişilere ilham oldu.