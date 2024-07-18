Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
Şiddetli sağanak yağış ve fırtına bu kez Gümüşhane'de etkili oldu. Kentte sel ve taşkınlar meydana geldi. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'na ait şantiye binalarının da çatıları uçtu
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Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.
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DHA'nın haberine göre Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na ait şantiye binalarının çatıları uçtu.
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Köse ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri olan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.
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DERELER TAŞTI, YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI
Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.
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Kuvvetli yağış sonrası bölgede dolu ve fırtına da etkili oldu. Etkili yağışlar nedeniyle sel sularının dolduğu yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları zarar gördü.
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ŞANTİYE BİNALARININ ÇATILARI UÇTU
Fırtına nedeniyle yapımı süren Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinde şantiye binalarının çatıları da uçtu.
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Yüksek rakımlı birçok köyde taşkınlar yaşanırken, ekipler ilçede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.
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