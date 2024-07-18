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        Haberler Magazin Real Madrid'li oyuncu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum'da - Magazin haberleri

        Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum'da

        Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum'daki bir otelin plajında görüntülendi. Çift, gün boyunca voleybol oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 08:24 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:43
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplamaya devam eden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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          Duru Nayman ile bir süredir aşk yaşayan Arda Güler, sevgilisi ve arkadaşlarıyla gün boyunca konakladıkları bir otelin plajında voleybol oynadı.

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          Arda Güler, ve Duru Nayman'ın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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