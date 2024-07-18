Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum'da
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum'daki bir otelin plajında görüntülendi. Çift, gün boyunca voleybol oynadı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplamaya devam eden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Bodrum'da tatil yapıyor.
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Duru Nayman ile bir süredir aşk yaşayan Arda Güler, sevgilisi ve arkadaşlarıyla gün boyunca konakladıkları bir otelin plajında voleybol oynadı.
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Arda Güler, ve Duru Nayman'ın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
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