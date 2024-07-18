Arzum Onan tatilde çöp topladı
Bodrum'da tatil yapan Arzum Onan, konakladığı bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Denize giren Onan, çıkışta kumsaldaki çöpleri topladı
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, Bodrum'da Turgutreis'te tatil yapıyor.
- 2
Konakladığı bir otelin plajında görüntülenen tescilli güzel, bir ara sıcak havadan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
- 3
Beyaz renkli straplez bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Arzum Onan, denizden çıktıktan sonra kumsaldaki çöpleri elleriyle topladı.
-
- 4
50 yaşındaki eski mankenin çöp topladığı anlar objektiflere böyle yansıdı.