Türkiye'nin kanını donduran olay, İstanbul Bağcılar'da, 25 Eylül 2022'de yaşanmıştı. Ali Sayan, annesi Havva Sayan'ı defalarca bıçaklayıp öldürmüş, sonra da kesik başını sokağa fırlatmıştı.

AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

"CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME"

İddianamede, sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat hazır bulundu.

AKLİ DENGESİ YERİNDEYMİŞ

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanık Ali Sayan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Sayan'ın "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BİR SÖZÜ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Ali Sayan savunmasında, Adli Tıp Kurumunun raporunu beklediğini, rapora ve mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını söyledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.