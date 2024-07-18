Hollandalı milli futbolcu Virgil van Dijk ailesiyle Ibiza tatilinde yorgunluk attı
Premier League takımlarından Liverpool'da forma giyen Hollandalı milli futbolcu Virgil van Dijk, eşi ve dört çocuğuyla Ibiza tatiline çıktı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın yorgunluğunu attı
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Premier League takımlarından Liverpool'da forma giyen Hollandalı milli futbolcu Virgil van Dijk, 2024 Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle tatile çıktı.
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Liverpool ve Hollanda milli takımının kaptanı olan 33 yaşındaki Dijk, Ibiza'da lüks yatta ailesiyle dinlenip eğlenirken görüntülendi.
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Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen Dijk, eşi Rike Nooitgedagt ve dört çocuğu Nila, Jadi, Noa ve Mase ile denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Hollanda takımının geçen hafta İngiltere tarafından Avrupa yarı finalinde elenmesine rağmen Dijk, tatilde moralli görünüyordu.
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Çocukluk aşkı Rike Nooitgedagt, fit görünümüyle dikkat çekti.
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Nooitgedagt, yattan suya atlayarak serinlerken güneş gözlüklerini çıkarmadı.
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Virgil ve Rike çifti, Hollanda'nın Breda şehrinde birlikte büyüdüler ve genç yaşta ilişki yaşamaya başladılar.
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Virgil van Dijk, futbol kariyerini Avrupa'nın farklı şehirlerinde sürdürürken eşine sadık kaldı.
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Daha önce moda sektöründe satış müdürü olarak çalışan Rike Nooitgedagt, eşi Celtic ile sözleşme imzaladığında onunla İskoçya'ya gitmek için işinden ayrıldı.
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Virgil ve Rike çifti, spot ışıklarından kaçınmayı ve aile hayatlarını özel tutmayı tercih etti.
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Çift, 2014 yılında ilk çocukları olan kızları Nila'nın doğumundan iki yıl sonra da kızları Jada'yı kucağına aldı.
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Çift, 2017'de evlendi ve iki çocuğu daha oldu.
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