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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye 5 bin euro para cezası verildi | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye 5 bin euro para cezası verildi

        İtalya Başbakanı Meloni'ye sosyal medya hesabından "Beni korkutamazsın Giorgia Meloni. Sonuçta yalnızca 1,5 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" ifadelerini kullanan gazeteciye 5 bin euro para cezası verildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 18.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:34
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        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
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        Milano'da bir mahkeme, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazetecinin 5 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

        Ayrıca Gazeteci Giulia Cortese'ye de uzaklaştırma cezası verildi.

        Ekim 2021'de sosyal medya platformu X'te Meloni'nin boyuyla ilgili yaptığı eleştiri nedeniyle ayrıca bin 200 euro ertelenmiş para cezasına mahkum oldu.

        Ekim 2021'de aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi muhalefette iken Meloni, Cortese'nin faşist lider Benito Mussolini'nin fotoğrafıyla birlikte sahte bir fotoğrafını yayınlamasıyla ilgili tepki göstermişti.

        Cortese sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beni korkutamazsın Giorgia Meloni. Sonuçta yalnızca 1,5 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" demişti.

        Cortese'nin cezaya itiraz etme hakkı var, Meloni'nin avukatı tazminatın hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi.

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        #italya
        #Giorgia Meloni
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