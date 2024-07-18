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        Haberler Magazin 'Bahar'ın 'Timur'u Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi Almila Ahri ile Bodrum'da aşka geldi - Magazin haberleri

        Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi ile tatilde aşka geldi

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ında 'Timur Yavuzoğlu'nu canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Almila Ahri ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Denizde romantik anlar yaşayan çift, sık sık birbirlerine sarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 11:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:24
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' da 'Timur Yavuzoğlu' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Almila Ahri ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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          Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisiyle konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

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          Plajda güneşin keyfini çıkaran çift, serinlemek için denize girdi.

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          Zaman zaman romantik anlar yaşayan Mehmet Yılmaz Ak ve Almila Ahri sık sık birbirlerine sarıldı.

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          Mehmet Yılmaz Ak ile Almila Ahri'nin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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