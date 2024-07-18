Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' da 'Timur Yavuzoğlu' karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Almila Ahri ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.