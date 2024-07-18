Fenerbahçe için Joao Felix iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanyol basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
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Transferde müthiş bir atağa kalkarak Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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Hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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İspanyol basını, Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan ve kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Portekizli yıldız Joao Felix'in Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu duyurdu.
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Mundo Deportivo'da yer alan haberde; geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve opsiyonu kullanılmayan Joao Felix için en ciddi taliplerden birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.
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24 yaşındaki '10 numara' ile sarı-lacivertlilerin dışında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği kaydedildi.
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Haberin detayında; Barcelona'nın Joao Felix'i tekrar kiralamayı düşünmediği, Atletico Madrid'in ise oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istediği yazıldı.
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Jose Mourinho faktörü nedeniyle Felix transferinde Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya göre bir adım önde olduğu da ifade edildi.
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Porto altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olarak dikkat çekmişti.
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JOAO FELIX KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 10 Kas 1999 (24)
Doğum yeri: Portekiz / Viseu
Uyruk: Portekiz
Boy: 1,81 m
Mevki: On Numara
Yan mevki: Sol kanat - Santrfor
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 30 milyon €
Transfer geçmişi: Porto, Padroense, Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona
Performans: (23/34) 44 maç 10 gol, 6 asist, 2.143 dakika
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