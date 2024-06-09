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        Haberler Gündem Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Gümüşhane ve Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaylada bulunan 49 yaşındaki Tülay Genç ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hayvan otlatan 24 yaşındaki Burak Bayraktar, yıldırım isabet etmesiyle yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 01:20 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:20
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        Yıldırımın isabet ettiği 2 kişi öldü
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        Gümüşhane'nin Kelkit'in Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu yığılan kadını hareketsiz halde gören eşinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        BİR KİŞİ DE BAYBURT'TA ÖLDÜ

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a da akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemelerinde Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #gümüşhane
        #bayburt
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