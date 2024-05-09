Gümüşhane'de 70 yaşındaki kadın dere yatağında ölü bulundu
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köy sakinlerinin aradığı kadının dere yatağında cansız bedeni bulundu.
İlçenin Elçeğiz köyünde yalnız yaşayan Emine Güzel'e ulaşamayan köy sakinleri, kadını aramaya başladı.
Mehmet Yanı mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güzel'in cesedi, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.