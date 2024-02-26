GÜNDE 3 KEZ SÜT VE ET ÜRÜNLERİYLE BESLENİYOR

Devrim Güçlü de köpeğe iki yıldır baktığını ve hayvanın aniden rahatsızlandığını ifade etti.

Evinde kedi ve köpek beslediğini anlatan Güçlü, "Gümüş her gün kapımın önüne gelip mamasını yiyordu ve tekrar sokağa dönüyordu. Üç ay önce de felç oldu ve bakımını üstlendim. Sabah kalktığım zaman onu dışarı getiriyorum ve tuvaletini yapmasına yardımcı oluyorum. Gümüş'ü günde üç kez süt, çökelek, haşlanmış tavuk ve ciğerle besliyorum" diye konuştu.