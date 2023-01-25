Tarihin eski dönemlerinden itibaren Mısırlılar, Çinliler, Persler ve Yunanlar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından da kullanılmış olan, kimi zaman mücevher kimi zaman da basılan madeni paraların hammaddesi olarak değerlendirilmiş olan gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Gümüş simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…

Gümüş Simgesi Nedir?

Var olan tüm metallerin en beyazı olma özelliğine de sahip olan gümüşün sembolü Ag’dir. Gümüş elementine, sahip olduğu bu beyaz ve parlak yapısından dolayı, Latincede parlak ve beyaz gibi anlamlara gelen “Argertum” adı verilmiştir. Ag kısaltması da bu Latince ismin kısaltmasıdır.

Gümüş Elementi Özellikleri

Parlak ve oldukça beyaz bir renge sahip olan gümüş elementi; altından daha sert, bakırdan ise daha yumuşak bir elementtir. Yumuşak olmasından hareketle gümüş; kolayca işlenebilir ve tel ya da levha haline getirilebilir.

İyi bir şekilde parlatıldığında kusursuz bir yansıtıcı halini alan bu element, temiz hava ve su ortamında kararlı yapısını korumayı başarır fakat ozon ya da hidrojen sülfür ile etkileşime girdiğinde donuklaşır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bazı besinlerin gümüşü karartması hadisesi de bu nedenle gerçekleşmektedir.

Genellikle altın ile birlikte bulunan gümüş elementi, yerkabuğunda %0.000001 oranında yer almaktadır. Gümüş elementi, düşük sıcaklık minerali olduğundan dolayı çinko, kalay, antimon ile birlikte bulunmasının yanında; yüksek sıcaklıklarda meydana gelen nikel gibi minerallerin yanında da bulunabilmektedir.