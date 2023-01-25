Tarihin eski dönemlerinden itibaren Mısırlılar, Çinliler, Persler ve Yunanlar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından da kullanılmış olan, kimi zaman mücevher kimi zaman da basılan madeni paraların hammaddesi olarak değerlendirilmiş olan gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Gümüş simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…
Gümüş Simgesi Nedir?
Var olan tüm metallerin en beyazı olma özelliğine de sahip olan gümüşün sembolü Ag’dir. Gümüş elementine, sahip olduğu bu beyaz ve parlak yapısından dolayı, Latincede parlak ve beyaz gibi anlamlara gelen “Argertum” adı verilmiştir. Ag kısaltması da bu Latince ismin kısaltmasıdır.
Gümüş Elementi Özellikleri
Parlak ve oldukça beyaz bir renge sahip olan gümüş elementi; altından daha sert, bakırdan ise daha yumuşak bir elementtir. Yumuşak olmasından hareketle gümüş; kolayca işlenebilir ve tel ya da levha haline getirilebilir.
İyi bir şekilde parlatıldığında kusursuz bir yansıtıcı halini alan bu element, temiz hava ve su ortamında kararlı yapısını korumayı başarır fakat ozon ya da hidrojen sülfür ile etkileşime girdiğinde donuklaşır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bazı besinlerin gümüşü karartması hadisesi de bu nedenle gerçekleşmektedir.
Genellikle altın ile birlikte bulunan gümüş elementi, yerkabuğunda %0.000001 oranında yer almaktadır. Gümüş elementi, düşük sıcaklık minerali olduğundan dolayı çinko, kalay, antimon ile birlikte bulunmasının yanında; yüksek sıcaklıklarda meydana gelen nikel gibi minerallerin yanında da bulunabilmektedir.
Doğal ortamda nadir olarak serbest bir şekilde bulunan gümüş elementinin yatakları, yerkabuğunda meydana gelen volkanik hareketler neticesinde oluşmuştur ve Kuzey ile Güney Amerika’nın batı kıyılarında bu şekilde oluşmuş gümüş yatakları bulunmaktadır. Bu bölgede bulunan gümüş yatakları o denli zengindir ki; bu bölgeden elde edilen gümüş ile yapılan üretim, dünya üretiminin yaklaşık %60’ına tekabül etmektedir.
Yukarıda detaylarıyla anlattığımız gümüş elementinin tarihi de oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar, gümüşün insanlık tarafından kullanılmasının MÖ. 4000’e kadar gittiğini bize göstermektedir. İlk olarak Mısırlılar, Persler ve Çinliler gibi uygarlıklar tarafından takı ve süs eşyası yapımında kullanılan gümüş elementi daha sonra Anadolu’nun öne çıkan medeniyetlerinden biri olan Lidyalılar tarafından para olarak kullanılmıştır. Bunun yanında Anadolu coğrafyasında yapılan arkeolojik kazılarda da gümüşten elde edilmiş ve farklı dönemlere tarihlenmiş eşyalara rastlanmaktadır.
Günümüzde de gümüş elementinin kullanım alanı oldukça muhteliftir. Şimdi gelin hep birlikte bu elementin nerelerde kullanıldığına birlikte göz atalım:
- Tepsi, çatal-bıçak, yüzük, küpe vb. gibi ev dekorasyonu ve takı yapımında.
- Fotoğrafçılık alanında.
- Bakteri üremesini engelleyen yapısından dolayı, su arıtım cihazlarının filtrelerinde.
- Yara ve yanık tedavisinde, bazı yara bantlarının üretiminde.
- Madeni para imalatı, pil üretimi, dişçilik, elektronik, yapay yağmur elde edilmesi, uzay ve havacılık, ayna yapımı, otomotiv ile lehim ve kaynak gibi alanlarda da gümüş madeni kendine önemli bir kullanım alanı bulmaktadır.
Gümüş Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Dünyada az bulunan değerli bir metal olan ve Ag simgesiyle gösterilen gümüş elementi; periyodik tablonun 5. periyodunun 11. grubunda yer almaktadır.