Oldukça toksik bir metal olmasına rağmen tarih boyunca birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmış olan cıva elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Cıvanın simgesi nedir? Cıva hakkında merak edilen tüm sorulara siz kıymetli okuyucularımız için cevaplar aradık. İşte, tüm detaylar…

Cıvanın Simgesi Nedir?

Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan ve elektriği iyi iletme özelliğine sahip bir element olan cıvanın sembolü Hg’dir. İsmini Latincede sıvı gümüş anlamına gelen “hydrargyrum” kelimesinden alan bu elementi sembolü de bu sözcüğün kısaltmasından meydana gelmiştir.

Cıva Elementi Özellikleri

Cıva elementinin kimyasal ve fiziksel özelliklerine geçmeden önce bu elementin tarihçesinden bahsetmek yerinde olacaktır. Cıva elementinin; eski Mısır ve Çin uygarlıklarında kullanıldığı, bu uygarlıklardan bugüne kadar gelmiş olan birtakım belgelerde kendine yer bulmuştur. Adını Merkür gezegeninden aldığı için İngilizce ismi mercury olan bu elementin, Türkçede kullanılan ismi olan cıva ise dilimize Farsçadan girmiştir. Cıva ismi; Farsçada ele avuca sığmaz ve hareketli gibi anlamlara gelen “cive” kelimesinden türetilerek Türkçedeki yerini almıştır.

Cıva elementi; zincifre adı verilen ve tortu lavlardan meydana gelmiş olan bir madenden elde edilmektedir. Özellikle tıp alanında sivilcelerin kurutulması için kullanılan zincifre madeninden cıva elde etmek için, bu maden yüksek ısıya sahip olan fırınlarda ısıtılır ve hava akımına maruz bırakılmaktadır.

Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan tek metal olan cıva; çok kuvvetli bir çözücüdür. Bu özelliğinden dolayı bakır, altın, kalay ve gümüş gibi metalleri kolaylıkla çözebilir ve bu metallerle amalgam denen katı, yumuşak ya da sıvı alaşımlar oluşturabilir.