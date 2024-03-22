Çocukların espri dolu dünyası: Anlık komik davranışların ve yaramazlıkların fotoğrafları
Çocukların neşeli dünyasında her an sürprizlerle karşılaşmak mümkün! Haberimizde davranışları ve yaramazlıklarıyla günlük yaşamımıza renk katan çocukların bazı komik fotoğraflarını sizin için derledik. İşte, bu eğlenceli anları göstererek sizi gülümsetebilecek fotoğraflar!
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Çocuklar, çevrelerini keşfetmek isterler. Bunu yaparken beklenmedik birçok davranışta bulunabilirler ve bu davranışları gülümsemenize sebep olabilir. Sizin için haberimizde çocukların yaptığı komik davranışların fotoğraflarını derledik. İşte, komik yaramazlıkların fotoğrafları ve ebeveynlerin duruma olan yorumları...
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''Kızım haşladığım yumurtaları dondurmuş ve bana bu şekilde bakıyor. Oldukça eğlendiğine eminim.''
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''4 yaşındaki oğlum kendisinin bir ninja olduğunu ve siyah cihazların önünde kesinlikle görünmez olduğunu düşünüyor. Eşim ise aksini kanıtlamak için fotoğrafını çekip ona gösterdi.''
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''En küçük çocuğum, ağabeyi bulup yemesin diye artan patates kızartmasını meyve kasesine sakladı. İşe yaradı!''
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''Kızım muzu tek başına açmak istediğini söyledi.''
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''Oğlum otobüs durağından eve geldi ve bir 'pasta çubuğu' bulduğunu söyledi. Sonra cebinden bunu çıkardı.''
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''Kızımı bir süreliğine bırakmıştım ve gidip mankenlerin elini tutmuş, çok tatlı değil mi?''
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''Sırf bu kaseden yemek istediği için yepyeni bir paket cipsi köpek mama kabının içine döküyor.''
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''3 yaşında bir çocuğunuz varsa böyle şeyler yaşanabiliyor.''
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''Kremi yüzüne boca etmiş, şunun haline bakın çok komik!''
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''Oğlum mağazadaki tüm tabletlere komik fotoğraflarını bıraktı.''
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''Görünüşe göre çocuğum karşı konulamaz losyonun cazibesine kapılmış.''
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''Kızım bana buzdolabında çok az süt kaldığını söyledi.''
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''Aranızda benim gibi çocuğu kunduz olan var mı? Isırmasın diye bu çözümü bulmak zorunda kaldım.''
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''Kızım ayakkabılarıma kek koymuş, nasıl temizleyebilirim?''
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''Çocuklarım dışarı çıkmıştı, kardan adamın gözlerine koyduklarına bakın!''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit