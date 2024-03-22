Çocuklar, çevrelerini keşfetmek isterler. Bunu yaparken beklenmedik birçok davranışta bulunabilirler ve bu davranışları gülümsemenize sebep olabilir. Sizin için haberimizde çocukların yaptığı komik davranışların fotoğraflarını derledik. İşte, komik yaramazlıkların fotoğrafları ve ebeveynlerin duruma olan yorumları...