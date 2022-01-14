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Gülşen yine çok iddialı: Hafızamdan gitmeyecek bir konser!

Gülşen: Hafızamdan gitmeyecek konserlerden biri daha!

Son dönemde şarkıları kadar iddialı kıyafetleriyle de dikkat çeken Gülşen, tercihiyle yine adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı ve mor tüylü bir elbise giyen ünlü şarkıcı, sahne aldığı geceden fotoğrafları da, "Ankara'da hafızamdan gitmeyecek konserlerden biri daha..." ifadeleriyle yayınladı

14.01.2022 - 08:27 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Gülşen (45), önceki akşam Ankara'da dinleyicileriyle bir araya geldi. Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de yine geceye damga vurdu.

  • Popçu, daha önceki bazı konserlerinde olduğu gibi iddialı bir kostüm ile sahneye çıktı. Derin yırtmaçlı ve mor tüylü bir elbise giymeyi tercih eden Gülşen'in tarzı sosyal medyada yine çok konuşuldu.

  • "HAFIZAMDAN GİTMEYECEK BİR KONSER DAHA!"

    Ayrıca ünlü isim, geceden fotoğrafları, "Ankara'da hafızamdan gitmeyecek konserlerden biri daha... Sizi çok seviyorum." notuyla 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Gülşen'in paylaşımı yaklaşık 65 binden fazla beğeni aldı.

  • "KÜLOTLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET!" 

    Öte yandan üç gün önce İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimleri eleştirmişti.

    Yıldızhan, konuyla alakalı, "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki; burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet! Ben demiyorum ki peçe ile çıksın ama 'sahne adabı' denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf ve adetlerimize dikkat ediyoruz, dikkat de etmeliyiz." diye konuşmuştu.

  • "BEĞENMEYENLERİN KENDİ ZEVKİDİR"

    Ozan Çolakoğlu da son dönemde eşinin sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirileri de değerlendirmişti. Eşine destek çıkan Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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