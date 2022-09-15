Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

DHA

Şarkıcı Gülşen, konserinde İmam Hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti. KARAKOLDA İMZA VERDİ Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi. Gülşen, karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

'YARGILANMA BİTİNCEYE KADAR SAHNEYE ÇIKMAYACAK' İDDİASI 16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyor. Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırdı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ünlü popçu, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

ÖZÜR DİLEDİ Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." GÜLŞEN HAKKINDA YENİ KARAR! İmam hatip liselilere yönelik sö...

GÜLŞEN'İN KONSERİ İPTAL EDİLDİ İmam hatip liselilere yönelik sö...