Gülşen imzayı attı

Geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkarken görüntülenen Gülşen, gazetecilerin "Geçmiş olsun" sözlerine sinirlenmişti.



Ünlü şarkıcı, "İnsan önce bir sorar. Direk geçmiş olsun deyince. Öyle bir şey de olabilir. İlk etap da öyle bir soruyla karşılaşınca insan geriliyor. Böyle bir şey yok tabii ki. Çok şükür Allah'a, gayet sağlıklıyız. İnşallah da kazasız belasız atlatırız bu süreci." diye konuştu.