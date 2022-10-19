Duruşmaya hazırlanıyor

Gülşen Çolakoğlu'nun, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip liselilere hakaret ettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi, şarkıcı 46 yaşındaki şarkıcı hakkında İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verilmişti. İddianameyi kabul eden mahkemenin, adli kontrollerin devamı yönünde karar vermesinin ardından şarkıcının avukatlarının yaptığı itiraz üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ev hapsinin kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da koymuştu.
DURUŞMA ÖNCESİNDE SAVUNMA DİLEKÇESİ SUNULDU
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Ekim Cuma günü ilk kez yapılacak duruşma öncesinde Gülşen'in avukatı Emek Emre aracılığıyla savunmasının bir kısmı mahkemeye sunuldu. Savunma dilekçesinde, Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e yönelik söylediği belirtilerek, mahkemede tanık olarak dinlenmesi için çağrılması talep edildi.
Gülşen Çolakoğlu'nun paylaşılan videolarının başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edildiği de ifade edilen dilekçede, videonun kesilmemiş hali de mahkemeye sunuldu. Videonun 24 Ağustos'ta sosyal medyada yayınlandığı anlatılan dilekçede, videoyu ilk olarak paylaşan Emre Arslan isimli kişinin de tanık sıfatıyla çağırılması istendi.
Dilekçede, söz konusu konserin üzerinde 4 ay bir hafta geçtiği, videonun neredeyse tüm vatandaşlar tarafından izlendiği ancak suçun en önemli unsuru olan açık ve yakın tehlike hususunun gerçeklememesi nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun da gerçekleşmediği vurgulandı. Dilekçede, şarkıcının sorgusunun alınması sonrasında adli kontrol tedbirlerinin tümünün kaldırılarak diğer duruşmalardan vareste tutulması da talep edildi.
Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram.
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