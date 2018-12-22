Gülperi 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”de Bedriye’nin duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdığı ve karşısında öldü sandığı babası Eyüp’ü bulduğu tanıtımda baba kızın kavuştuğu duygusal anlar yürek burktu. Hasan'ın babası ile olan yüzleşmesi ise büyük yankı uyandırdı.

GÜLPERİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümüne dair tüm detayları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

GÜLPERİ 15. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi, Seyit’in teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, konuşulanları duyan Hasan’ın Seyit’e tepkisi çok büyük olur. Eyüp’ün geri dönüşü ise Taşkın ailesindeki bütün dengeleri değiştirir.

Şeyma’yla boşanan Kadir, Artemis ve kendisine yeni bir hayat kurmak için çabalar. Kadir bir yandan Artemis’in bu süreçten etkilenmemesi için elinden geleni yaparken, bir yandan bir yandan da Gülperi’ye beklenmedik bir sürpriz yapar.

Hasan, Bedriye’nin okulda başına gelenleri öğrenip kardeşinin sorununu çözmeye çalışırken, Bedriye babasının karşısına çıkmasıyla birlikte bambaşka bir ruh haline bürünür. Gülperi geçmişin bilinmezleriyle hiç beklemediği bir anda yüzlemek zorunda kalacaktır.

GÜLPERİ 15. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN