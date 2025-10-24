Güler Sabancı'dan Gazze ve dünya barışı mesajı

Sabancı Vakfı, 20 yıla yakın süredir kesintisiz olarak sürdürdüğü Hibe Programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarıyla geleneksel 'Ekim Zamanı' etkinliğinde bir araya geldi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 2024-2025 döneminde destek alan 8 projenin hikayesi katılımcılarla paylaşıldı.

"GAZZE'DE YAŞANAN BÜYÜK TRAJEDİ KARŞISINDA HEPİMİZİN YÜREĞİ DERİNDEN SARSILIYOR"

Konuşmasına Ekim Zamanı'nın umut zamanı olduğunu ifade ederek başlayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı "Burada, aynı çatı altında sizlerle buluşurken, barışın sadece bir umut değil, aynı zamanda her insanın hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazze’de yaşanan büyük trajedi karşısında, hepimizin yüreği derinden sarsılıyor. Dünya genelinde yükselen sivil uyanış ve vicdanın güçlü çağrısına kulak verilmesi gerekiyor. Ateşkes, barış için ilk adımdır. Fakat çatışmaların sona ermesi ve insani koşulların iyileşmesi açısından çok değerli bir adımdır. Büyük çabalarla sağlanan bu ateşkes hem insani yardımların ulaşabilmesi hem de yeni bir barış süreci için umut veriyor. Ama gerçek hedef, kalıcı barışın tesis edilmesi olmalıdır. Bu yönde yürütülen çabaların kararlılıkla sürdürülmesini diliyoruz. İnsanlık için utanç verici olan bu savaşta barışın kalıcı hale gelmesi en büyük dileğimizdir. Böylesine zorlu dönemlerde bize güç veren, umudu yeniden yeşerten; insanın potansiyeline, aklına ve yaratıcılığına olan inançtır" dedi.

50 yılı geride bırakan Sabancı Vakfı'nın yeni dönem stratejisinin merkezinde, hibe desteği verilerin kurumlar ve sivil toplumda iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir yapının yer aldığını ifade eden Güler Sabancı, "Ekim Zamanı bizim için sadece bir gün değil; umutlarımızı yenilediğimiz, ilham verici hikâyelerle buluştuğumuz bir yolculuk. Bu yolculuk; toplumsal gelişim için verdiğimiz emeğin, kartopu misali, her geçen yıl nasıl büyüdüğünü gösteriyor" dedi. Güler Sabancı sözlerine şöyle devam etti: "Dünyada birçok krizin aynı anda yaşandığı bir dönemdeyiz. Kaynaklar azalıyor; ihtiyaçlar artıyor. Artık daha etkili, daha ölçülebilir çözümlere ihtiyacımız var. Bilime ve kanıta dayalı ölçülebilir çözümler üretmek ve sürekli iyileştirmek için sayıları ve ihtiyaçları doğru okumak gerekir. 81 ilde şimdiye kadar yaklaşık 250 projeyle 5 milyona yakın kişiye ulaştık. Bugünkü değeriyle sivil topluma, toplam 650 milyon TL'lik hibe desteği sağladık. Fakat bu rakamlardan çok daha önemlisi, başarılı olmaları için tüm paydaşlarımızla bu yolu birlikte yürümüş olmamızdır. Projelerin planlama ve hedef belirleme aşamasından başlayarak, can suyu olmaya, cesaret vermeye ve etkiyi derinleştirmeye çalışıyoruz."

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ETKİ ARAŞTIRMASI, TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN DOĞRU YOLA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ" "Yaptığımız işlerin etkisini ölçmeden, özellikle uzun soluklu projelerde tam anlamıyla gelişimi ve değişimi göremeyeceğimizi biliyoruz" diyen Güler Sabancı, "Bu yıl ilk kez yaptığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması; çoklu krizler döneminde, tüm olumsuzluklara rağmen, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Araştırmaya katılan 89 kurumun neredeyse yarısı ilk hibesini Sabancı Vakfı’ndan aldı. Bu destek, birçok kurum için başlangıç noktası oldu. Bu projeler aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanında güçlü iş birlikleri geliştirildi. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle güvenilirlik kazanan sivil toplum kuruluşları, başka fonlara da bu sayede erişim sağladı. Kapasitelerini artırdı. Bizleri en çok mutlu eden sonuç ise; neredeyse tüm kurumların hala bu alanda çalışmaya devam ediyor olmasıdır. Bu araştırma bize Vakfımızın sadece bir hibe veren değil, toplumsal cinsiyet eşitliği alanına meşruiyet kazandıran stratejik bir aktör olduğunu bir kez daha bilimsel olarak kanıtladı" şeklinde konuştu.

Sabancı Vakfı’nın Ekim Zamanı buluşmasında Datça Çevre ve Turizm Derneği "Kızıl Kirazkuşu: Datça’da İklim Değişikliği Odağında Kuraklıkla Mücadele", Döngü Kooperatifi "Çevresini Dönüştüren Kırsalda Kadın Liderler: Keten Döngüsü", Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı "Turizme Erişiyoruz-2", Hasat Derneği "Gençler Ne Alemde? Deprem Sonrası Hatay'da Gençler ve Savunuculuk", Müzikist Derneği "Köyde Müzikist Var: Köy Öğretmenleri İçin Müzik Eğitimi Rehberi", Oyun Hareketi Derneği "Oyuncu Okul", Önce Çocuklar Derneği "Dayanışma İyileştirir: Kadından Kadına Sağlık" ve Uluslararası Genç Arayış Derneği "Yerel Savunuculuk Akademisi" projelerinin sonuçları, gelecek dönem hedefleri ve faydalanıcıların öyküleri aktarıldı.