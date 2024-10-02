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        Haberler Magazin Gülenay Kalkan'dan duygulandıran 'Tarık Ünlüoğlu' paylaşımı: Uçurum gibi büyür içimde hasretin - Magazin haberleri

        Gülenay Kalkan: Uçurum gibi büyür içimde hasretin

        Usta oyuncu Gülenay Kalkan, 1 Ekim 2019'da vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Kalkan, eşine olan özlemini; "Uçurum gibi büyür içimde hasretin" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 08:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 08:16
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          'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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          Tarık Ünlüoğlu'nun vefatına alışamayan Gülenay Kalkan, her sene olduğu gibi bu yıl da eşinin yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

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          "BEN SENİ YOK OLMANIN ÖTESİNDE SEVMİŞİM"

          Gülenay Kalkan, eşine duyduğu özlemi Ahmet Arif'in; "Uçurum gibi büyür içimde hasretin. Ve ben seni var olmanın sınırında yok olmanın ötesinde sevmişim" şiiri ile ifade etti.

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          "HER ZAMAN KALBİMDESİN"

          Eşinin fotoğrafını yayımlayan Gülenay Kalkan, şiirin ardından "5'inci yıl... Daima ve her zaman kalbimdesin" ifadelerini kullandı.

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