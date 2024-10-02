Gülenay Kalkan: Uçurum gibi büyür içimde hasretin
Usta oyuncu Gülenay Kalkan, 1 Ekim 2019'da vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı. Kalkan, eşine olan özlemini; "Uçurum gibi büyür içimde hasretin" sözleriyle dile getirdi
- 1
'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.
- 2
Tarık Ünlüoğlu'nun vefatına alışamayan Gülenay Kalkan, her sene olduğu gibi bu yıl da eşinin yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
- 3
"BEN SENİ YOK OLMANIN ÖTESİNDE SEVMİŞİM"
Gülenay Kalkan, eşine duyduğu özlemi Ahmet Arif'in; "Uçurum gibi büyür içimde hasretin. Ve ben seni var olmanın sınırında yok olmanın ötesinde sevmişim" şiiri ile ifade etti.
-
- 4
"HER ZAMAN KALBİMDESİN"
Eşinin fotoğrafını yayımlayan Gülenay Kalkan, şiirin ardından "5'inci yıl... Daima ve her zaman kalbimdesin" ifadelerini kullandı.