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7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show Cuma akşamı Show TV’de...



Heves kaçıran Fikri’nin yeni komşusu Naime ile randevusu nasıl geçecek? Mahallece kötü ün salmış Fikri insanların fikirlerini nasıl etkiliyor?

Almanya’ya taşınmak isteyen Çiçek ve Bahadır’ı kararlarından geri döndürmek isteyen ev halkı ne yapacak? Almanya’da yaşayan İsmail, genç çifte neden Almanya’yı kötülüyor olabilir? Konya’dan gelen Mesut Eniştenin yurt dışında yaşamak hakkındaki yorumu ne olacak?

Bilal’in bankadan aylık bursunu çektiğini öğrenen arkadaşları Bilal’e nasıl muamele yapacaklar? Parayı bulunca Bilal kendini ne kadar bozabilir?

Zımpara Şevket’in bu seferki hedefleri kimler? Barselona’ya turistik gezi için gelen arkadaşlar Şevket’le karşılaşınca ne tepki gösterecekler? Şevket’in amacını anlayan Naime duruma nasıl müdahale edecek?

Arabası bozulup yolda kalan Mehtap ve Özge’yi nasıl bir sürpriz bekliyor? Yetkili servisi beklememek Mehtap ve Özge’ye ne kadar pahalıya patlayabilir?

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 10 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!