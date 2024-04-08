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        Haberler Televizyon ‘Güldür Güldür Show’ dan dikkat çeken tanıtım

        ‘Güldür Güldür Show’ dan dikkat çeken tanıtım

        SHOW TV'nin yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', yine çok konuşulacak bir skeci ekrana getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 17:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:17
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        Dikkat çeken tanıtım
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        SHOW TV’de cumartesi akşamlarına damgasını vuran 'Güldür Güldür Show', dikkat çeken eğlenceli skeçleriyle gündem yaratmaya devam edecek.

        İşte 'Güldür Güldür Show’un dikkat çeken tanıtımı;

        Taraf tartışmalarına mizahi bir bakış…

        11 sezondur kahkahanın değişmeyen adresi olan 'Güldür Güldür Show’un bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünden dikkat çeken bir tanıtım yayınlandı. ‘Sen Sekülersin Bilmezsin’ isimli skeçten yayınlanan görüntüler büyük merak konusu oldu.

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        Tanıtımı yayınlanan skeçte İbrahim ve Jale, kendilerince belirli bir kalıba soktukları arkadaşlarını aynı anda evlerinde misafir eder. Kendi yargılarıyla hareket eden İbrahim ve Jale davranışlarıyla arkadaşlarını rahatsız etmeye başlar.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle 13 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #Güldür Güldür Show

        BURÇLAR

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