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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı

        'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı

        Eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölümünden bir teaser yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 23:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:34
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        'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı
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        Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show’un yeni bölümünden bir teaser yayınlandı.

        İşte 'Güldür Güldür Show’un 1. Teaserı;

        7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!-

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        #Güldür Güldür Show

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