Show TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı Güldür Güldür Show, 3 Kasım yayın akşında görünmüyor. Sevilen eğlence programın yerine Mucize filmi ekranlara gelecek. Peki Güldür Güldür Show yeni bölüm bu akşam neden yok?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NEDEN YOK?

Show TV'nin yeni sezonuna da kahkaha tufanıyla başlayan eğlence programı Güldür Güldür Show, 3 Kasım 2020 Salı yani bu akşam, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ekranlara gelmiyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 10 Kasım Salı günü izleyiciyle buluşacak.