'Güldür Güldür Show', 400. bölümünü sürprizlerle kutluyor

SHOW TV’de yayınlanan, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', 400'üncü bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

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İşte 'Güldür Güldür Show'un 400. Bölüm Tanıtımı;

Kahkahanın 12 sezondur değişmeyen adresi olan 'Güldür Güldür Show', 400 bölümdür seyircisini güldürmeye devam ediyor.

Fenomen skeçleri, unutulmaz karakterleri ve kadrosuyla Türk televizyonculuğunda özel bir yere sahip olan program, bu hafta çok özel konuklarla 400'üncü bölümünü kutluyor.

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Programın önceki yıllardaki kadrosundan Alper Kul ve Çağlar Çorumlu, bu özel gecede arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve 400'üncü bölüm için yeniden kamera karşısına geçti.

Sevilen sanatçı Hayko Cepkin de hem sürpriz bir skeçte rol aldı hem de sahnede gerçekleştirdiği şarkı performansıyla 'Güldür Güldür Show’un 400 bölümlük başarısına eşlik etti. Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen programda; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor. 'Güldür Güldür Show', 400'üncü bölümüyle cumartesi saat 20.00’de SHOW TV’de!