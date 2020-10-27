SHOW TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür 8. sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Milyonları ekrana kilitleyen Güldür Güldür yeni sezonda ekibe katılan yeni oyuncular olacak. Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür konusu ne?

GÜLDÜR GÜLDÜR KONUSU NE?

Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX TV'de, 2.sezonundan itibaren Show TV'de yayımlanan eğlence programı. Her hafta konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer alıyor. 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI KİM?

Açelya Topaloğlu

Ali Sunal

Alper Kul

Aylin Kontente

Aziz Aslan

Berkay Tulumbacı

Burak Topaloğlu

Dağhan Külegeç

Doğa Rutkay

Ecem Erkek

Giray Altınok

İrem Kahyaoğlu

Mahir İpek

Meltem Yılmazkaya

Murat Akkoyunlu

Onur Atilla

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Ünal Yeter